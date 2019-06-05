المغرب.. عفو ملكي عن المئات يشمل بعض معتقلي “الإرهاب”

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا بمناسبة عيد الفطر، عن مئات الأشخاص من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 مدانين في قضايا التطرف والإرهاب.

وأصدرت وزارة العدل المغربية بيانا قالت فيه إنه “بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية.. أصدر (ملك المغرب) عفوا عن مجموعة من المدانين، بعضهم معتقلون وبعضهم طلقاء، أدانتهم محاكم المملكة الشريفة وعددهم 755 شخصا”.

عفو ملكي يشمل العشرات من معتقلي الحسيمة وجرادة و"الإرهاب" https://t.co/W3IMYMvVVC #مجتمع — Hespress هسبريس (@hespress) ٤ يونيو ٢٠١٩

وأوضحت في البيان أن المقترحين للعفو الملكي من الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 576 سجينا، بالإضافة إلى 179 شخصا طلقاء، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذين شاركوا في الدورة الثالثة من برنامج “مصالحة”، بالإضافة إلى 107 من المدانين في إطار قضايا الأحداث في منطقتي الحسيمة وجرادة.