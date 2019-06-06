“الصحة” السودانية: ارتفاع عدد قتلى الأحداث الأخيرة إلى 61

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الخميس، ارتفاع عدد الضحايا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام بالعاصمة الخرطوم قبل 3 أيام، إلى 61 قتيلا.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الوزارة إن عدد قتلى فض الاعتصام لم يتجاوز 46، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسودان، ردا على ما تداولته وسائل إعلام بأن العدد تجاوز الـ 100.

غير أن الوزارة عادت لاحقا وفق المصدر السابق، وقالت إن “الجثث التي وصلت المستشفيات منذ اليوم الأول للأحداث وحتى الآن (مساء الخميس)، 61 مرتبطة بالأحداث، إضافة إلى 22 غير مرتبطة بأحداث الاعتصام (من بينها حوادث مرورية وغرق بنهر النيل وحالات جنائية)”.

وأوضحت أن “حصيلة الوفيات خلال لحظة اقتحام منطقة الاعتصام، بلغت 13 حالة، وبقية الوفيات حدثت في الأيام التي تلي ذلك حتى تاريخ اليوم”.

وأضافت أن من بين قتلى أحداث الاعتصام 6 حالات لأعمار أقل من 18 سنة، وامرأة واحدة أربعينية، و3 يتبعون للقوات النظامية، مشيرة إلى التعرف على 43 جثة.

ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص، جراء قيام الأمن بفض اعتصام الخرطوم، وما تلا ذلك من أحداث.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة الأربعاء، لأحداث الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى.