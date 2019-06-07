روسيا: توريد إس-400 إلى تركيا خلال شهرين

أعلن مدير شركة روستيخ للصناعات الدفاعية الروسية، سيرغي تشيموزوف، أنهم سيبدؤون تسليم منظومة الدفاع الجوي إس -400 إلى تركيا خلال شهرين.

جاء ذلك في تصريح لقناة “إن تي في” الروسية، الجمعة؛ حيث أكد أن عملية تسليم إس-400 تسير كما هو مخطط لها.

وقال تشيميزوف خلال مقابلة مع قناة “إن تي في” على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي “كل شيء على ما يرام، أعتقد في غضون شهرين سنبدأ عملية التسليم (تسليم منظمومة “إس-400). لقد حصلنا على دفعة مسبقة (من قيمة الصفقة)… وتم إنتاج المعدات. بالإضافة إلى أنه أكملنا التدريب بالفعل”.

يشار إلى أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة “إس 400” الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية نوعا من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة “إس 400” الروسية، ومعارضة واشنطن لهذه الخطوة.