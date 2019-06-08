العثور على جثث 12 مسلماً من ضحايا حرب البوسنة قرب ساراييفو

أُخرج رفات 12 بوسنياً مسلماً من ضحايا الحرب في البوسنة (1992-1995)، من حفرة جماعية عثر عليها في جبل إيغمان قرب العاصمة ساراييفو، كما ذكرت وكالة الأنباء البوسنية «فينا» اليوم (السبت).

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم معهد المفقودين إيمزا فضليتش أن القرائن المكتشفة تبيّن أن الضحايا قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها جيش البوسنة في صيف 1992. وأوضحت أن الجثث نقلت إلى ساراييفو حيث يفترض أن تتيح اختبارات الحمض النووي التعرف الى هوياتها. وأضافت أن معلومات حول هذا الموضوع ستكون متاحة في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

واعلن المعهد البوسني للمفقودين أن عمليات البحث ما زالت تستهدف العثور على أكثر من سبعة آلاف شخص في البوسنة، حيث أسفر النزاع الدامي بين الصرب والكروات والمسلمين عن سقوط مائة ألف قتيل واعتبار 31 ألفاً و500 شخص في عداد المفقودين. ومنذ ذلك الحين، استخرج رفات نحو 25 ألف ضحية من مئات المقابر الجماعية.

وقُتل نحو ثمانية آلاف رجل وشاب من البوسنيين المسلمين في مذبحة سريبرينيتسا في يوليو (يوليو) 1995، في مجزرة اعتبرتها العدالة الدولية إبادة جماعية. وما زال أكثر من ألف من ذكور البلدة في عداد المفقودين.