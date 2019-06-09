خامنئي يوافق على مقترح بالعفو وخفض العقوبة عن 619 سجينا

صادق المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الأحد، على مقترح عفو أو خفض عقوبة 619 سجينا.

وذكر بيان صادر عن مكتب خامنئي، اليوم، أن الأخير وافق على المقترح، الذي تقدم به رئیس السلطة القضائیة إبراهیم رئیسي.

وأوضح البيان أن العفو أو خفض العقوبة يشمل السجناء المدانین من قبل المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري ومنظمة التعزيرات الحكومية المختصة بالمخالفات الاقتصادية.

ولم يشر البيان إلى عدد المعفو عنهم، أو طبيعة الجرائم التي ارتكبها من يشملهم القرار.

وأضاف أن خامنئي وافق على المقترح بموجب البند 11 من المادة 110 من الدستور، الذي يمنحه صلاحية إصدار عفو عن السجناء.

وجرت العادة بأن يصدر خامنئي عفوًا عن سجناء بموجب اقتراح السلطة القضائية، بالتزامن مع ذكرى الثورة الإيرانية والمناسبات المختلفة.