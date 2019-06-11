السعودية : اسقاط طائرتين “مسيرة” أطلقهما الحوثيون باتجاه “خميس مشيط”

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت وأسقطت اليوم الاثنين طائرتين بدون طيار “مسيرة” أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.

وأكد المالكي الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.