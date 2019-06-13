روسيا تؤكد إنقاذ 11 من مواطنيها في استهداف ناقلتي النفط بخليج عمان

أكدت روسيا إنقاذ 11 من مواطنيها بعد استهداف ناقلتي النفط في مياه خليج عمان، اليوم الخميس، ونقلهم جميعا إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.

وقالت السفارة الروسية لدى طهران، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، إن المنقذين الروس هم 10 رجال وامرأة واحدة، مشددة على أنهم لم يصابوا بأذى وحالتهم الصحية جيدة.

وأكدت السفارة الروسية أن المواطنين الـ11 نقلوا إلى ميناء جاسك بأمان، مضيفة أنه يجري حاليا “إعداد وثائقهم”.

وفي حديث لوكالة “تاس”، قال متحدث باسم السفارة: “حتى هذه اللحظة لم يتم التمكن من الاتصال بهم، لأنه لا هواتف محمولة لديهم، سنسعى إلى التواصل معهم وسنفكر في الخطوات التي يمكننا اتخاذها”.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة في وقت سابق من اليوم باستهداف ناقلتي النفط “Front Altair” و”Kokua Courageos” في مياه خليج عمان، ما أدى لغرق السفينة الأولى، فيما أعلنت إيران عن إنقاذ 44 شخصا من طاقميهما ونقلهم إلى ميناء جاسك جنوبي البلاد.

وأعلن مصدر مطلع في ميناء جاسك أن طاقم سفينة “Front Altair يضم 11 روسيا و11 فلبينيا، وجورجيا واحدا، مؤكدا سلامتهم جميعا.

المصدر: وكالات