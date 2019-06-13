إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق السجن المؤقت

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر اليوم الخميس إيداع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال السجن المؤقت لاتهامه في قضايا فساد ليكون ثاني رئيس حكومة سابق يودع السجن بعد احمد اويحي.

وذكرت المحكمة العليا في بيان ان قاضي التحقيق عرض على سلال التهم الموجهة اليه في قضايا فساد متورط فيها رجال الأعمال علي حداد ومحي الدين طجكوت ورضا كونيناف والتي تتعلق بسوء استعمال السلطة ومنح امتيازات غير مشروعة لرجال الأعمال والكسب غير المشروع.

وكان سلال قد مثل صباح اليوم أمام قاضي التحقيق للاستماع لأقواله في تلك القضايا.

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا امر أمس الأربعاء بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى السجن المؤقت بعد الاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد الأموال العامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.