“النهضة” التونسية: تلقينا نبأ وفاة “مرسي” ببالغ الحزن والصدمة

قالت حركة النهضة التونسية، الإثنين، إنها تلقت ببالغ الحزن والصدمة نبأ وفاة رئيس مصر الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته.

جاء ذلك في بيان نعي صادر عن الحركة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وأوضح البيان أن “الفقيد هو أحد الشخصيات المصرية البارزة، والذي تبوأ منصب رئيس الجمهورية عقب انتخابات حرة ونزيهة”.

وتقدمت الحركة بالعزاء إلى عائلة “مرسي” وأحبائه والشعب المصري.

كما عبرت عن أملها “أن تكون الحادثة الأليمة مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف المساجين السياسيين في مصر، وإطلاق سراحهم وفتح حوارات بين مختلف الفرقاء من أجل حياة سياسية ديمقراطية”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.