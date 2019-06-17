إخوان الأردن عن مرسي: رئيس “الشرعية” استشهد ثابتا على مبادئه

نعت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس المصري السابق “محمد مرسي”، واصفةً إياه بـ”رئيس الشرعية”.

جاء ذلك في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقالت الجماعة: “تحتسب جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عند الله تعالى رئيس الشرعية محمد مرسي رحمه الله رحمة واسعة، الذي استشهد وهو ثابت على مبادئه، متمسكا بالحق غير مبدل ولا متراجع، عاش عزيزا وقضى شهيدا مدافعا عن وطنه وعن حرية شعبه وكرامته وحقه بحياة مدنية ديمقراطية ومنتصرا لقضايا أمته”.

وحمل إخوان الأردن “سلطات الانقلاب في مصر مسؤولية استشهاده بعد اعتقاله لمدة 7 أعوام من السجن الانفرادي خلف قضبان الظلم والطغيان منع فيها من أبسط حقوق الإنسان واحتياجاته، وعرض لمسرحية هزلية سميت بالمحاكمة القضائية ولكن حسبه أنه ارتحل إلى قاضي السماء الذي لا يظلم عنده أحد، وعند الله تجتمع الخصوم”.

كما حملت الجماعة “المجتمع الدولي مسؤولية صمته وإقراره لجرائم الإنقلاب التي ما كانت لتستمر لولا الموقف الدولي المتخاذل الصامت على سجن عشرات الآلاف من المصريين الشرفاء ومطاردة وتشريد الآلاف منهم حتى وصلت لاستشهاد أول رئيس مدني منتخب من الشعب المصري عبر صناديق الديمقراطية وهو خلف قضبان السجن والظلم والقهر”.

وأضاف البيان “إن استشهاد الرئيس محمد مرسي يحمل العالم مسؤولية تاريخية للتدخل فورا لتبييض سجون الظلم من المضطهدين بسبب مواقفهم السياسية ودفاعهم عن الديموقراطية والحرية والكرامة ورفضهم لحكم العسكر الإجرامي”. واختتمت الجماعة “إن الرئيس محمد مرسي رحمه الله أحد شهداء الانقلاب الظالم، الذي يصر على قتل أحرار مصر بطرق مباشرة وغير مباشرة، إرضاء لأعداء الأمة ومن يتآمر عليها وعلى حرية شعوبها وكرامة مقدساتنا. ولكن دماءه الطاهرة ودماء كل الشهداء الأبرار ستكون وقود ثورة الحرية والكرامة ولعنة على الظالمين والطغاة”.

وبينت “نسأل الله الرحمة والمغفرة لشهيد الحرية والكرامة محمد مرسي ولا عزاء للمجرمين والطغاة وأعداء الحرية قتلة آمال الشعوب وطموحها بالحياة الكريمة العزيزة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.