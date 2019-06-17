“حماس” تنعى “مرسي” وتعدد مناقبه في خدمة قضية فلسطين

نعت حركة “حماس” في قطاع غزة، الإثنين، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته توفي على إثرها.

وقالت الحركة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “بكل الرضا بقضاء الله وقدره تنعى حماس إلى مصر الشقيقة وشعبها الأصيل، والشعب الفلسطيني، والعالمين العربي والإسلامي، وأحرار العالم، الرئيس المصري الأسبق الدكتور محمد مرسي”.

وأضافت أن “مرسي قدم مسيرة نضالية طويلة، قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الإسرائيلي”.

وتابعت أن “مرسي قدم الكثير دفاعًا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري”.

وقدّمت الحركة “التعازي إلى مصر وشعبها، وأهل مرسي، وذويه ورفاقه ومحبيه”.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.