تركيا: مرسي شخصية استثنائية في نضال مصر الديمقراطي

قالت وزارة الخارجية التركية، إن التاريخ سيذكر الشهيد محمد مرسي على أنه شخصية استثنائية في مسيرة نضال مصر في سبيل الديمقراطية.

جاء ذلك في بيان صادر عنها، الاثنين، تعليقا على وفاة محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.

وأعربت الخارجية عن “حزنها العميق إزاء وفاة مرسي أول رئيس منتخب بطرق ديمقراطية، وأبعد عن منصبه عبر انقلاب عسكري”.

ودعت الخارجية للفقيد بـ”الرحمة لروحه”، وقدمت تعازيها للشعب المصري.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.