الاتحاد الأوروبي: تركيا أبرز شريك مرشح للانضمام إلى التكتل

قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن تركيا هي أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين المرشحين للانضمام إلى الاتحاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع عقده المجلس في لوكسمبورغ.

وأثنى البيان على السياسات التركية في مجال الهجرة. مشيرا أن أنقرة شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجالات رئيسية شتّى.

ولفت البيان إلى أن تركيا تستضيف حوالي 4 ملايين لاجئ. مؤكّدًا على أهمية اتفاقية الهجرة التي وقعت مع تركيا عام 2016.

كما ثمن البيان عودة الاجتماعات بين أطراف مجموعة العمل التركية الأوروبية الخاصة بالإصلاحات (اعتبارًا من أغسطس/ آب الماضي) وذلك بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات، ومصادقة تركيا على وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي.

ونوه البيان إلى أن وفاء تركيا بالالتزامات التي تعهدت بها في مجالي مجموعة الإصلاح ووثيقة الإصلاح القضائي، وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الإطار، سيكون له أثر إيجابي على مسيرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

كما أبدى مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي قلقه مما سماه “تدهورا في سيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء”، ومزاعم “استمرار تركيا في الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي”.

وأكد البيان على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على حوار مفتوح وصريح مع تركيا، للتغلب على التحديات المشتركة، والتعاون في مجالات مثل الاقتصاد ومكافحة الإرهاب.