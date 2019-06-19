وفيات الاربعاء 19 يونيو 2019

غنيمة عبدالرحيم عبدالغفور العوضي، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: منطقة الدعية، ديوان العوضي، للنساء: بيان، ق13، ش6، م5، ت: 25385696 – 97339090.

حسن محمد محمود الكندري، «73 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: بيان، ق10، ش1، ج1، م6، ت: 99037327 – 60466444.

معيوف محمد معيوف الرفاعي، «26 عاماً»، شيع، للرجال: الشامية، ديوان الرفاعي، للنساء: القادسية، ق4، ش24، مA16، ت: 98888906 – 50644077.

مبارك سعدون مبارك سعدون، «55 عاماً»، شيع، الصباحية، ق4، ش5، م342، ت: 67667662.

شنيان عبدالرحمن عبدالعزيز العتيبي، «71 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، صبحان، ت: 65665990 – 99964885.

فاطمة الزهراء السيد الشبيني، أرملة صالح احمد بوقريص، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: كيفان، ق1، ش11، م2، للنساء: مبارك الكبير، ق6، ش10، م16، ت: 90067001.

فلاح مطر وقيان الشمري، «65 عاماً»، شيع، الجهراء، القصر، ق4أ، ش6، م31، ت: 99771377.

عبدالله هميجان هزاع العتيبي، «79 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 98884800 – 99644884.

عواد صحن عساف، «74 عاماً»، التشييع بعد صلاة العشاء بمقبرة الجهراء، للرجال: بجانب سنترال الجهراء، للنساء: القصر، ق1، ش3، ج3، م214، ازرق21، ت: 99879566 – 99029494.

محمد علي هاشم العلي، «79 عاماً»، شيع، للرجال: جامع النقي، الدسمة، للنساء: الرميثية، ق1، ش الشافعي، ج11، مA1، ت: 98830020.

عبدالعزيز عبدالله عيسى الوزان، «76 عاماً»، التشييع الثامنة صباح الخميس ، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، ضاحية مبارك العبدالله الجابر، للنساء: المنصورية، ق2، شارع جاسم عبدالله الفريح، م25، العزاء اعتباراً من يوم الجمعة، ت: 66650066 – 66646646.