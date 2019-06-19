ايران تقرر عدم ختم جوازات سفر السياح الأجانب في مطاراتها

اعلنت الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء انها قررت عدم ختم جوازات سفر السياح الأجانب في جميع مطاراتها كخطوة لتنشيط السياحة في البلاد.

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان الرئيس حسن روحاني أمر بعدم ختم جوازات سفر السياح الاجانب في جميع مطارات البلاد.

واوضح ربيعي ان هذا القرار اتخذ من اجل مواجهة “الارهاب الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة ضد الشعب الايراني وكذلك من أجل تنشيط الحركة السياحية في البلاد”.

ويأتي هذا الإجراء لتلافي المشاكل التي تواجه بعض السياح الاجانب من اجراءات الحظر الامريكي بعد ختم جوازات سفرهم بتأشيرة دخول الاراضي الايرانية.