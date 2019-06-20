أميركا ترسل قطعاً بحرية إلى موقع الدرون التي أسقطتها إيران

أرسلت أميركا قطعاً بحرية، الخميس، إلى موقع الطائرة المسيرة (الدرون) التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

وتزامنت الخطوة مع اجتماع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس بمسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

وقالت مراسلة “العربية” إن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يشهد حالة استنفار وأجواء غير معتادة.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، النقيب بيل أوربان، إسقاط طائرة درون من قبل إيران في الأجواء الدولية. وقال في بيان الخميس: “يمكن للقيادة المركزية الأميركية أن تؤكد أن طائرة مراقبة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت من قبل نظام صواريخ أرض جو إيراني أثناء تشغيلها في المجال الجوي الدولي، فوق مضيق هرمز في حوالي الساعة 11:35 مساءً بتوقيت غرينتش في 19 يونيو 2019”.

وأضاف أن التقارير الإيرانية التي تفيد بأن الطائرة قد انتهت فوق إيران هي خاطئة.

مستشار للبيت الأبيض: جهود قطع إيرادات نفط إيران ناجحة

وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، الخميس، إن جهود الولايات المتحدة لقطع إيرادات إيران من تصدير النفط عن طريق العقوبات تؤتي ثمارها، نقلا عن “رويترز”.

وأوضح نافارو في مقابلة مع “فوكس نيوز” أن “ما نحاوله هنا وبنجاح، هو قطع إيرادات صادراتهم، الأمر ناجح بلا ريب، إنه يعمل بشكل جميل”.