واشنطن: الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي يبحثان سلوك ايران “التصعيدي”

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سلوك إيران “التصعيدي”.

وقال البيت الأبيض الامريكي في بيان إن “ترامب وبن سلمان ناقشا الدور المهم للمملكة العربية السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية”.

وأضاف البيان أنهما “ناقشا كذلك التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي للنظام الإيراني.” وكان الحرس الثوري الايراني اعلن أمس إسقاط طائرة تجسس امريكية مسيرة “عن بعد” بعد اختراقها الاجواء الايرانية قبالة السواحل الايرانية في محافظة هرمزكان الجنوبية ليخرج بعدها الرئيس الامريكي ويعلن ان ايران ارتكبت خطأ فادحا وان الطائرة كانت في الاجواء الدولية.