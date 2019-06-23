طهران: على واشنطن التصرف بمسؤولية للحفاظ على حياة جنودها

قال اللواء غلام علي رشيد قائد مقر عمليات “خاتم الأنبياء” الإيرانية إن على الحكومة الأميركية التصرف بمسؤولية للحفاظ على حياة أفراد قواتها عن طريق تجنب السلوك الخاطئ في المنطقة.

وأضاف رشيد: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخوض حاليا مواجهة استراتيجية للحفاظ على الاستقرار، وكذلك لتثبيت قدرتها الإقليمية في مواجهة التحالف الأمريكي والصهيوني السعودي”.

وشدد الجنرال الإيراني على أنه “يجب على الحكومة الأمريكية تجنب السلوك الخاطئ في المنطقة، والتصرف بمسؤولية للحفاظ على أرواح القوات الأمريكية وعدم تعريض حياتهم للخطر”.

واحتدم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة انتهكت مجالها الجوي، فيما نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

المصدر: RT