يتوجه أكثر من 10 ملايين ونصف المليون ناخب من سكان مدينة اسطنبول اليوم الأحد للمرة الثانية في اقل من ثلاثة اشهر الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في انتخابات الاعادة لرئاسة بلدية المدينة.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا ان عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات بلغ 10 ملايين و560 ألفا و963 ناخبا منهم خمسة ملايين و348 ألفا و658 من النساء وخمسة ملايين و212 ألفا و305 من الرجال من بينهم أكثر من 94 ألفا من ذوي الاعاقة واكثر من 387 ألف ناخب ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاما يتوجهون الى 31 الفا و124 صندوقا انتخابيا.

وأبرز المتنافسين في رئاسة بلدية اسطنبول بن علي يلدرم المرشح عن (تحالف الشعب) الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم و(الحركة القومية) فيما يمثل أكرم امام أوغلو (تحالف الأمة) الذي يضم حزبي (الشعب الجمهوري) و(إ الخير) المعارضين فيما لم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي عضوا منه.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت في السادس من مايو الماضي إلغاء نتائج رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى في انتخابات جرت نهاية مارس الماضي نظرا لوجود مخالفات في اختيار لجان الاقتراع وأيضا وجود جداول غير موقعة.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب (العدالة والتنمية) وبأغلبية كبيرة حيث وافق سبعة أعضاء على الطعون مقابل اعتراض اربعة افراد.