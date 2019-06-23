اعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الاحد اصابة 43 حالة بمرض الحصبة خلال الاسابيع ال 15 الاولى من العام الحالي.

ونقلت صحيفة (ستريت تايمز) السنغافورية عن الوزارة قولها إن “معظم الحالات كانت إصابات موضعية وحيدة ومتفرقة باستثناء خمس حالات منفصلة كانت بسبب العدوى من احد افراد الاسرة او صديق مقرب” مضيفة ان جميع الحالات تحت السيطرة ولا يوجد دليل على تفشي المرض بين افراد المجتمع.

واضافت الصحيفة ان الوزارة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وانها قامت بتوعية وتوجيه وتحذير الرأي العام من حالات الحصبة والابلاغ عن المصابين خاصة المرضى الذين سافروا مؤخرا الى الخارج او الذين لم يتلقوا التطعيمات اللازمة.

وأوضحت ان الوزارة نصحت السنغافوريين بأخذ التطعيمات اللازمة قبل السفر الى المناطق التي يتفشى فيها مرض الحصبة كما نصحت بالاهتمام بالنظافة الشخصية في جميع الاوقات والتماس العناية الطبية على الفور في حال الشعور بأعراض المرض.

ونقلت الصحيفة عن اخصائي الامراض المعدية الدكتور نيكولاس تشيو قوله إن “مشكلة تفشي الحصبة تكمن في عدم اخذ التطعيمات اللازمة” مضيفا ان “برامج التطعيم تعيقها عوامل تشمل الرضا عن النفس والتضليل”.

واضاف الدكتور تشيو انه على الرغم من ان خطر تفشي مرض الحصبة في سنغافورة منخفض بسبب ارتفاع معدلات التطعيم لدى السكان فإن البلاد تظل معرضة للخطر بسبب موقعها كمحور دولي للسياحة والتركيب المتنوع لسكانها.

يذكر ان التطعيمات في سنغافورة الزامية بموجب القانون لجميع الاطفال المواطنين او المقيمين بينما ينصح مركز التطعيم الوطني للبالغين ايضا الاشخاص الذين لم يأخذوا التطعيمات الضرورية بدخول برنامج التطعيم للبالغين.