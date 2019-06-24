الجبير: إيران ستدفع الثمن إذا واصلت سياستها العدوانية

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت “سياساتها العدوانية”، لكنه قال إن الرياض تريد تفادي اندلاع حرب.

وأضاف الجبير في مقابلة مع صحيفة “لو موند” الفرنسية نشرت الاثنين: “إيران تقع اليوم تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن”.

وتابع: “قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأميركيين. الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد”. وأضاف: “لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج، ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب، ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين (في اليمن) بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية”.

يأتي هذا في وقت يتوقع أن تفرض أميركا، الاثنين، عقوبات جديدة و”قوية” على إيران، بحسب ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما تتزامن تلك التصريحات السعودية، مع وصول وزير الخارجية الأميركي إلى السعودية، من أجل بحث إنشاء تحالف ضد إيران.