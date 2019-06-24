اعلنت السلطات الامنية الامريكية اليوم الاثنين عن اغلاق البيت الابيض بسبب اكتشاف طرد مشبوه بالقرب من احدى بواباته.

وذكر جهاز الخدمة السرية الامريكية في تغريدة له ان مجموعة من عناصره تتعامل حاليا مع طرد مشبوه اكتشف في شارع (بنسلفانيا افنيو).

واضاف الجهاز في تغريدته ان حركة المرور والمشاة مغلقة على طول شارع (بنسلفانيا افنيو).

وقد اكد البيت الابيض في بيان مقتضب له هذه الانباء وانه “في حالة اغلاق كامل”