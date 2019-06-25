قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء منع دخول الوقود المشغل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في بيان صحفي نقلته القناة الإسرائيلية 12 إنه في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة إلى المناطق الإسرائيلية بهدف إشعال الحرائق في منطقة (غلاف غزة) تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر (كرم ابوسالم) من اليوم وحتى إشعار آخر.

وتعتبر محطة توليد الكهرباء احد اهم المصادر الرئيسية لتوفير الطاقة لأكثر من مليوني فلسطيني إضافة الى خطوط كهرباء ممتدة من مصر وإسرائيل الى قطاع غزة.

يذكر انه يتم توصيل الكهرباء للفلسطينيين من 6 الى 8 ساعات يوميا فقط منذ سنوات ومن المتوقع ان تزداد ساعات القطع على السكان الفلسطينيين اثر هذا القرار.