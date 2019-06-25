زملاء ناجي العلي يوظفون الكاريكاتير لإسقاط ورشة البحرين وصفقة القرن

لا يوفر الفلسطينيون وسيلة لتقديم رسالة للعالم بأنهم سيفشلون مؤتمر البحرين، و”صفقة القرن” ولذلك خص فنانو الكاريكاتير الفلسطينيون المؤتمر برسومات تفيض بالسخرية.

وفي تقرير نشره “موقع قدس نت” قال رسام الكاريكاتير الفلسطيني، إسماعيل البزم، إن السبب الرئيسي الذي دفعني للرسم عن مؤتمر البحرين هو تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم، والسعي إلى انهاء قضية اللاجئين والقدس من قبل المجتمع الدولي وانحياز الإدارة الأمريكية للجانب الإسرائيلي.

ويؤكد البزم أن تأثير فن الكاريكاتير له خاصية لافتة أكثر من المقالات والرسائل المكتوبة بتجسيد الحدث، والصورة أبلغ من الكلام، وقد أثبت نجاحه في انطلاق أحداث سابقة مثل مسيرات العودة وغيرها من الفعاليات الوطنية وصولاً إلى مؤتمر البحرين.

من جانبه، عقب الإعلامي الفلسطيني ورئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني فرع فلسطين، ناصر حماد، بأن للفن أهمية كبيرة في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وله تأثير مباشر على النفس والتفكير لدى المواطن الفلسطيني والعربي.

وحول فن الكاريكاتير، أكد حماد بأن له دور مهم إثارة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة الجانب الوطني بما يتعلق بفضح الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا إلى الفنانين الذين ما زالوا يدعمون موقف القضية الفلسطينية رغم ما يتعرضوا له من اعتداءات متواصلة، وخص بالذكر ناجي العلي رغم مرور أكثر من 30 عاماً على رحيله.

وأشار حماد أن أهم ما يميز رسم فن الكاريكاتير هو تأثيره المباشر في عملية النقد البناء والمباشر لأي حالة سياسية، ويستطيع الوصول لأكبر قدر ممكن من الجمهور في وقت أقصر من أي نوع آخر.

المصدر قدس نت