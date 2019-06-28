يبدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي غدا السبت زيارة رسمية للعراق برئاسة كويتية – أمريكية مشتركة تلبية لدعوة من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الجمعة ان اعضاء المجلس سيلتقون القيادات السياسية العراقية في إطار تأكيد “سيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه”.

ورأى البيان ان الزيارة “تحمل دلالات واضحة بخصوص الدور النشط والفعال للدبلوماسية العراقية” مضيفا أنها تعكس كذلك دعم المنظومة الاممية للعراق “وهو ينتهج رؤية متوازنة في تعزيز مكانته الدولية” فضلا عن دعم جهود الاستقرار واعادة الاعمار.

يذكر أن هذه الزيارة ستكون هي الأولى من نوعها لأعضاء مجلس الأمن للعراق.