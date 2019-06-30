3 أمريكيين يعترفون بالتخطيط لمهاجمة بلدة للمسلمين بنيويورك

أقر ثلاثة أمريكيين بالذنب في التهم الموجهة إليهم بالتخطيط لمهاجمة بلدة يسكنها مسلمون

أقر ثلاثة أمريكيين بالذنب في التهم الموجهة إليهم بالتخطيط لمهاجمة بلدة يسكنها مسلمون بولاية نيويورك الأمريكية باستخدام عبوات ناسفة.

التفاصيل:

في يناير/ كانون الثاني الماضي قُبض على الرجال الثلاثة وطالب يبلغ من العمر 16 عاما واتُهموا بالتخطيط لمهاجمة بلدة إسلامبرغ التي يقطنها مسلمون.

قالت الشرطة إن المتهمين تمكنوا من الحصول على 23 بندقية وثلاثة عبوات ناسفة محلية الصنع.

كشف المحققون عن المؤامرة بعد أن أبلغ أحد الطلاب أنه سمع تعليقا مشبوها في غرفة الغداء.

اعترف فينسنت فيترومايل (20 عاما) بأنه مذنب في محاولة حيازة إجرامية للسلاح من الدرجة الأولى، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات و12 سنة.

أقر براين كولانيري (20 عاما) وأندرو كريسل (19 عاما) بأنهما مذنبان في التآمر بارتكاب جريمة تتصل بالإرهاب، حيث يواجه كل منهما عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 4 سنوات و12 سنة.

ماثيو شوارتز، مساعد ممثل الادعاء في المنطقة قال في تصريحات للصحفيين أمام قاعة المحكمة: “السيد كولانيري والسيد كريسل اعترفا بالتآمر واعترفا بالاتفاق على قتل أفراد من المسلمين في إسلامبرغ. والسيد فيترومايل اعترف بدوره في الحصول عل المتفجرات المختلفة”.

محامو فيترومايل وكولانيري قالا إن اتفاق الإقرار بالذنب مشروط بعدم توجيه اتهامات فيدرالية ضد موكليهم.

ما تزال قضية المتهم البالغ من العمر ستة عشر عاما جارية في محكمة للأحداث.

خلفية:

إسلامبرغ بلدة صغيرة في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك.

تأسست البلدة قبل أكثر من ثلاثة عقود على يد مجموعة من المسلمين ذوي الأصول الأفريقية.

واجهت البلدة اتهامات متكررة من اليمين الأمريكي المتطرف بأنها ساحة لتدريب الإرهابيين.

رغم نفي الشرطة وسكان البلدة هذه المزاعم فإنها استمرت رائجة على مواقع اليمين المتطرف ووسائل التواصل الاجتماعي.

كانت إسلامبرغ هدفا لهجوم سابق، ففي عام 2017 عوقب رجل من ولاية تينيسي الأمريكية بالسجن نحو 20 عاما بعد إدانته بالتخطيط لمهاجمة البلدة.