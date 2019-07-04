مصر.. حبس علا القرضاوي بعد ساعات من إخلاء سبيلها

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس علا القرضاوي ابنه الشيخ يوسف القرضاوي، 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة بعد ساعات من إخلاء سبيلها.

ووفقا لجريدة “الشروق” المصرية، وجهت النيابة لعلا اتهامين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها، وذلك عن طريق استغلال علاقتها في السجن، وفقا لأحمد أبو العلا مجدي عضو هيئة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت يوم أمس الأربعاء، إخلاء سبيل علا بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لاتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ولم تستأنف النيابة على القرار.

المصدر: الشروق