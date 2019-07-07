اظهر استطلاع للراي نشرت نتائجه اليوم الاحد ان نسبة التأييد الشعبية لاداء الرئيس الامريكي دونالد ترامب بلغت 44 بالمئة.

وكشف الاستطلاع الذي نظمته صحيفة (واشنطن بوست) ومحطة (اى.بي.سي) التلفزيونية ان 44 بالمئة من مجموعة المواطنين الامريكيين “الذين هم في سن يحق لهم التصويت” تؤيد الرئيس ترامب مقابل معارضة 53 بالمئة له.

واظهرت نتائج الاستطلاع ان 47 بالمئة من المواطنين الامريكيين المسجلين بالكشوف الانتخابية تؤيد الرئيس ترامب مقابل معارضة 50 بالمئة له.

كما اعربت 50 بالمئة من المجموعة المستطلعة عن دعمها لسياسات الرئيس ترامب الاقتصادية.

وتعتبر نسبة التأييد التي اظهرها الاستطلاع “الاعلى” منذ تولى الرئيس ترامب مقاليد الرئاسة.