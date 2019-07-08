السعودية تنشئ مطاراً خاصاً بالحج والعمرة

: ‬أعلن‭ ‬مستشار‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬هيئة‭ ‬تطوير‭ ‬المنطقة،‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل،‭ ‬عن‭ ‬تخصيص‭ ‬أرض‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الفيصلية،‭ ‬لإنشاء‭ ‬مطار‭ ‬للحج‭ ‬والعمرة‭ ‬يرتبط‭ ‬بمطار‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الدولي‭ ‬بجدة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭.‬

ونوه‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تعاون‭ ‬لمشروع‭ ‬الفيصلية،‭ ‬بحضور‭ ‬نائبه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬ومعالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لعقارات‭ ‬الدولة‭ ‬محمد‭ ‬الجدعان،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬حظي‭ ‬بموافقة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ – ‬حفظه‭ ‬الله‭ -‬،‭ ‬ويكفي‭ ‬المشروع‭ ‬شرفاً‭ ‬أنه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬إسم‭ ‬‮«‬الفيصلية‮»‬‭.‬

وقدّم‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل‭ ‬شكره‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين،‭ ‬ولوزير‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬تجاوبه‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬كذلك‭ ‬الشكر‭ ‬موصول‭ ‬لهيئة‭ ‬عقارات‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الكبير،‭ ‬وقال‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬‭ ‬أشكر‭ ‬أخي‭ ‬وزميلي‭ ‬الأمير‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الموفقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬بدء‭ ‬المشروع،‭ ‬كذلك‭ ‬هيئة‭ ‬تطوير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬الفالح‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬سموه‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬وفق‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

ووقع‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬ومعالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لعقارات‭ ‬الدولة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الجدعان‭ ‬اتفاقية‭ ‬تخصيص‭ ‬واستثمار‭ ‬الاراضي‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬حدود‭ ‬مشروع‭ ‬الفيصلية،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬والتي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬اتفاقية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬تكاملية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المشتركة‭ ‬للطرفين‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الفيصلية،‭ ‬فيما‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لبدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬الفيصلية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬والتصاميم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمشروع‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬وقع‭ ‬محافظ‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لعقارات‭ ‬الدولة‭ ‬إحسان‭ ‬بن‭ ‬عباس‭ ‬بافقيه،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬السعودية‭ ‬للكهرباء‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬حسين‭ ‬السديري،‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الثانية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬موقع‭ ‬مشروع‭ ‬الفيصلية‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬تم‭ ‬بموجبها‭ ‬منح‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬للكهرباء‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تتمتع‭ ‬بحقوقها‭ ‬وتفي‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬وفقاً‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المشروع‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030،‭ ‬وضمن‭ ‬الجهود‭ ‬لتنويع‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬وصولاً‭ ‬لمزيج‭ ‬مستدام‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الهيدروكربونية،‭ ‬والتعدينية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬فيما‭ ‬ستقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬والصناعة‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكتب‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬الفنية‭ ‬والتقنية‭ ‬التمهيدية‭ ‬لكامل‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬على‭ ‬عِدة‭ ‬مراحل‭ ‬منها‭ ‬600‭ ‬ميجاوات‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬عامة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

ويستهدف‭ ‬مشروع‭ ‬الفيصلية‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬بمنطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬تغذية‭ ‬حوالي‭ ‬340‭ ‬ألف‭ ‬منزل‭ ‬ومواكبة‭ ‬الزيادة‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬السكان‭ ‬وضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬زيادات‭ ‬متوقعة‭ ‬للطلب‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭ ‬والطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬ويوفر‭ ‬أيضاً‭ ‬مميزات‭ ‬عديدة‭ ‬منها‭ ‬تغذية‭ ‬الشبكة‭ ‬الكهربائية‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة،‭ ‬ورفع‭ ‬أمن‭ ‬ومرونة‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وتغذية‭ ‬مشروع‭ ‬الفيصلية‭ ‬بالطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬سنويا،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬وصناعية‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬إيجاد‭ ‬وظائف‭ ‬تقدر‭ ‬من‭ ‬3‭ – ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة‭ ‬إنشائية،‭ ‬وحوالي‭ ‬150‭ – ‬200‭ ‬وظيفة‭ ‬تشغيلية،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬استيعاب‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬السعودية‭.‬