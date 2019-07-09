أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت في السودان

أصدرت محكمة الخرطوم، الثلاثاء، أمرا قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك بعد انقطاعها لمدة استمرت نحو شهر.

وأصدرت المحكمة أمرا نهائيا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي “زين”، كما أصدرت أمرا آخرا لشركتي “إم تي إن” و”سوداني” بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية.

وجرى قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من يونيو الماضي، تزامنا مع فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة ا لخرطوم .

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان ، شمس الدين الكباشي، قد توقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، “عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة”، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، الأحد، قال الكباشي، إن لجنة صياغة الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد تنهي أعمالها، الاثنين، تمهيدا لتوقيع الطرفين عليها.

وبرر الكباشي تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله: “أخرنا إعادة خدمة الإنترنت حفاظا على الاتفاق”.