اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية (كاليفورنيا) وامر بتقديم مساعدات على المستوى الفيدرالي لها بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن الزلزالين والهزات الارتدادية التي ضربتها مؤخرا.

وذكر البيت الابيض في بيان مساء امس الاثنين ان اعلان الرئيس ترامب فوض وكالة الامن الوطني ووكالة ادارة الطوارئ الفيدرالية بتنسيق كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة والمآسي التي تسببت بها الهزات وتوفير المساعدات اللازمة واتخاذ الاجراءات الطارئة لمواجهة تداعيات الزلزالين وخاصة في منطقتي (كيرن) و(سان بيرناردينو) بالولاية.

وعلى صعيد متصل قال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انه بحث مع زعيم الاقلية الجمهورية بمجلس النواب الامريكي كيفين ماكارثي الذي يمثل 23 منطقة في (كالفورنيا) الهزات التي ضربت (كاليفورنيا) واتفقا على العمل معا الى جانب حاكم (كاليفورنيا) غافين نيوسوم على توفير المساعدات المالية المطلوبة.

وضرب زلزال قوي بلغت شدته 1ر7 درجة على مقياس ريختر ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية في وقت مبكر من صباح يوم السبت الماضي (بالتوقيت المحلي) وهو الثاني من نوعه خلال يومين حيث ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر جنوبي كاليفورنيا يوم الخميس الماضي.