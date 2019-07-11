الجزائر .. نائب معارض يتسلم رئاسة البرلمان

انتخب نواب البرلمان الجزائري، في وقت متأخر الأربعاء، سليمان شنين وهو شخصية إسلامية معارضة ونائب عن حركة البناء الوطني، رئيسا للبرلمان الجزائري بالأغلبية ليحل مكان معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962).

وقال سليمان شنين في كلمة له عقب انتخابه رئيسا للبرلمان، إن “الشعب قادر على توحيد صفوفه للخروج من الأزمة، وعلينا أن نعطي الأمل ونقدم لشعبنا الثقة في مؤسساته”، مردفا “هذا الحراك السلمي أبهر العالم وعلينا أن ندعمه”.

كما أعرب عن تقديره لـ”موقف الجيش الجزائري وقيادته الداعم لمكافحة الفساد”.

وكان بوشارب قد قدم استقالته في الثاني من يوليو الجاري، بعد ضغوط من كتل سياسية طالبت برحيله نزولا عند رغبة الحراك الشعبي.