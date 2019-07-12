بعد نوبات الارتعاش.. الألمان قلقون على ميركل

هل تسافر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكثر مما ينبغي؟ هكذا تساءلت صحيفة “بيلد” الشعبية اليوم الجمعة، مع تزايد قلق الألمان على صحة المستشارة، التي اضطرت للجلوس بدلا من الوقوف في حفل استقبال رسمي أمس الخميس، بعد نوبة ارتعاش هي الثالثة في ثلاثة أسابيع.

وأثارت نوبات الارتعاش، التي أصابت ميركل أثناء وقوفها فيمراسم استقبال مسؤولين، قلق الألمان الذين يعتبرون ميركل رمزا للصلابة في عالم مضطرب، كما أثارت تساؤلات بشأن حالتها الصحية، وما إذا كان جدول أعمالها مرهقا بشكل يفوق احتمالها.

وكتب الصحفي فرانز يوزف فاجنر في عاموده بصحيفة بيلد عن اضطرار ميركل للجلوس خلال مراسم استقبال أمس الخميس في مخالفة للبروتوكول :”عزيزتي المستشارة الجالسة. انفطر قلبي لرؤيتك وأنت تجلسين خلال مراسم الاستقبال الرسمي لرئيسة وزراء الدنمارك”.

وأضاف “نرى شخصا يحاول أن يبقى قويا لكنه يرتعش ثم يرتعش”.

وأحصت الصحيفة 21 رحلة خارجية قامت بها ميركل، التي ستبلغ 65 عاما الأسبوع المقبل، حتى الآن هذا العام، وقالت إن هذا الرقم أعلى بكثير مقارنة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (41 عاما) الذي بلغ عدد جولاته الخارجية 17، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (62 عاما) التي قامت بست عشرة جولة.

وتقود ميركل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن المعروف عنها أخلاقياتها في العمل، وتفوقها على قادة آخرين في قمم الاتحاد الأوروبي بقدرتها على التركيز على تفاصيل المناقشات المعقدة التي تستمر حتى الليل.

ويوم الأربعاء أصرت المستشارة، التي لم يسبق أن عانت من مشاكل صحية خطيرة، على أنها بخير بعد أن أصابتها نوبة ارتعاش أثناء مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا، وقالت إنها تتعامل مع نوبات ارتعاش ظهرت لأول مرة في منتصف يونيو.