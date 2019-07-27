المحكمة العليا تسمح باستخدام تمويلات (البنتاغون) لبناء الجدار الحدودي

اصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما اليوم الجمعة يسمح لادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب باستخدام مصادر مالية خاصة بوزارة الدفاع (البنتاغون) تقدر ب5ر2 مليار دولار لبناء أجزاء من الجدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة له على موقع (تويتر) تعليقا على الحكم “نجاح باهر وهذا نصر كبير بشان مسالة بناء الجدار”.

واوضح “ألغت المحكمة العليا الامريكية امرا اصدرته احدى المحاكم وبهذا تسمح لنا بالمتابعة في بناء الجدار على الحدود الجنوبية واقول هذا فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون”.

وكان الرئيس ترامب قد اعلن قبل حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمواجهة تدفق اللاجئين غير الشرعيين.