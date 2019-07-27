بعد تهديد ترامب…جواتيمالا توقع اتفاقية تخص المهاجرين

واشنطن (رويترز) – وقعت الولايات المتحدة وجواتيمالا اتفاقية البلد الثالث الآمن للهجرة الخاصة باللجوء يوم الجمعة وذلك بعد أيام من تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على البلد الواقع بأمريكا الوسطى إذا لم يوافق على الاتفاق.

وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض خلال مراسم التوقيع قال ترامب إن الاتفاق سيسمح بسهولة الوصول للعمال للمزارع الأمريكية.

وكان مقررا لرئيس جواتيمالا جيمي موراليس التوقيع على اتفاق مع ترامب في الأسبوع الماضي كان سيجعل جواتيمالا مقصدا آمنا للساعين للحصول على حق اللجوء وذلك بهدف تقليل الهجرة إلى الولايات المتحدة.

لكن المحكمة الدستورية في جواتيمالا قضت بأنه لا يمكن للرئيس التوقيع على الاتفاق بدون موافقة مسبقة من البرلمان الذي يقضي حاليا عطلته الصيفية.

ورد ترامب بالتهديد بفرض تعريفات جمركية.

وبموجب الاتفاقية ستكون جواتيمالا ملزمة بفرز طلبات اللجوء من مهاجرين دخلوا أراضيها في طريقهم للولايات المتحدة. وعادة ما يصل المهاجرون القادمون من هندوراس والسلفادور إلى المكسيك عبر جواتيمالا في طريقهم للحدود الأمريكية المكسيكية برا.