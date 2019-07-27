النيابة العامة : البحرين تعدم ثلاثة مدانين بالإرهاب

أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من مدانين بأحكام باته في قضيتين، القضية الأولى كانت لتشكيل تنظيم جماعة إرهابية تحوز متفجرات وأسلحة نارية ارتكبت جرائم قتل وشروع فيه، ابرزها اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة، والقضية الثانية لواقعة قتل إمام المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال بلغت من البشاعة والتوحش قدرا غير مسبوق، فضلا عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله. .