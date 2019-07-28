صالحي: لدينا فتوى من المرشد الأعلى تحرم حيازة السلاح النووي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده قادرة على إنتاج الطاقة النووية ولا تسعى لحيازة السلاح النووي لأسباب شرعية و”لدينا فتوى من المرشد بذلك”.

وأضف صالحي خلال اجتماع في كتلة المستقلين في البرلمان، أن إيران خصبت 24 طنا من اليورانيوم منذ إبرام الاتفاق النووي، مؤكدا مواصلة العمل في مفاعل “أراك” للماء الثقيل.

وأعلن صالحي في وقت سابق، أن طهران ستبدأ ببناء محطة نووية ثانية في بوشهر في غضون أسبوعين، مؤكدا أن عملية البناء ستنتهي خلال ست سنوات.

هذا وتعقد الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الأحد، اجتماعا بالعاصمة النمساوية فيينا، في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق، الذي تلقى ضربة قوية بسبب انسحاب واشنطن منه وبسبب الإجراءات التي اتخذتها طهران مؤخرا وقلصت فيها من التزاماتها بموجب الاتفاق.

المصدر: RT + وكالات