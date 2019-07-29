نيجيريا.. ارتفاع قتلى هجوم “بوكو حرام” على جنازة إلى 65

ارتفعت إلى 65 قتيلا حصيلة هجوم شنه مسلحو جماعة “بوكو حرام” الإرهابية، السبت، على جنازة بمدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

وقال مدير الحكومة المحلية في مدينة مايدوغوري محمد بولاما، الأحد، إن مسلحين من “بوكو حرام” فتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي على مجموعة من الناس خلال عودتهم من تشييع جنازة في قرية “نغانزاي”، حسبما نقل موقع “فانغادرد” الإخباري المحلي.

وأضاف: “قُتل جراء الهجوم 65 وأصيب 10”.

وتأتي هذه الحصيلة بعد العثور الأحد على عشرات الجثث الأخرى إثر الهجوم الذي وقع السبت.

وأبدى بولاما اعتقاده بأن الهجوم سببه مقتل 11 عنصرا من “بوكو حرام” قبل أسبوعين بأيدي سكان من قرية “نغانزاي”.

ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها “بوكو حرام” بحياة الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم، منذ 2015، في شن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

و”بوكو حرام” هي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/كانون الثاني 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية. وأعلنت في مارس/آذار 2015 ارتباطها بتنظيم “داعش” الإرهابي.