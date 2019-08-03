قرر وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم السبت إعفاء قائد شرطة بغداد وعدد من كبار القادة الامنيين من مناصبهم عقب هروب سجناء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان الياسري وجه اليوم بإعفاء كل من قائد شرطة بغداد ومدير شرطة بغداد – الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ وضابط مركز شرطة القناة وحجزهم جميعا في مقر الوزارة.

واوضح البيان ان أمر الوزير جاء على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيق من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.

وأشار البيان الى ان الوزير أمر كذلك بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الاجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لالقاء القبض عليهم.

ولم يكشف البيان عن عدد الموقوفين الهاربين وما اذا تم اعادة اعتقال أي منهم.