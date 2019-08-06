أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء تقديم مساعدات اضافية بقيمة 127 مليون يورو (142 مليون دولار) في إطار التزاماته بدعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدة الإنسانية خريستوس ستيليانيدس في بيان ان الاتحاد الأوروبي “يفي بالتزاماته” تجاه تركيا واللاجئين موضحا ان “تمويلنا الجديد سيتيح لنا الوصول إلى أكثر من 6ر1 مليون لاجئ ومساعدتهم على العيش بكرامة في تركيا”.

واضاف ان برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ يساعد اللاجئين على الاندماج في الاقتصاد المحلي والمجتمع حيث يدفعون مقابل الاحتياجات الأساسية بأنفسهم مثل الغذاء والإيجار.

وأوضح أن البرنامج يوفر للاجئين مساعدة مالية شهرية تبلغ حوالي 20 يورو (22 دولارا أمريكيا) من خلال بطاقة خصم خاصة لا يمكن استخدامها إلا داخل تركيا ويتم مراقبة استخدامها بدقة.

وذكر ان البرنامج أنشئ في عام 2015 لدعم اللاجئين السوريين ولديه ميزانية إجمالية قدرها ستة مليارات يورو (7ر6 مليار دولار أمريكي).

وفي هذا السياق أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تتراجع تركيا عن قراراتها المتعلقة بإجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم بدون تحقيق ظروف آمنة لهم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كارلوس مارتن رويز دي غورديجويلا اليوم “تابعنا التقارير عن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا” مشددا على انه “لا يمكن إجبارهم على العودة إلى سوريا طالما لم تتحقق ظروف الأمان لعودة طوعية”.