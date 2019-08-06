الصين ربما ترافق سفنا في الخليج بموجب مقترح أمريكي

ذكر السفير الصيني لدى الإمارات يوم الثلاثاء أن بلاده ربما ترافق سفنا تجارية صينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري لتأمين طرق الشحن في أعقاب هجمات على ناقلات.

وقال السفير ني جيان لرويترز في أبوظبي ”إذ حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية“.

وأضاف لاحقا في رسالة نصية ”ندرس المقترح الأمريكي بشأن ترتيبات المرافقة في الخليج“.

وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري في وقت يشتد فيه التوتر مع إيران التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.