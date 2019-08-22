أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن رصد مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن ثلاثة من كبار قادة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وذكرت الخارجية الامريكية في بيان ان القادة الثلاثة هم أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى وسامي جاسم محمد الجبوري ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.

وأضاف البيان أن (برنامج المكافآت من أجل العدالة) يمثل أداة فعالة لتنفيذ القانون وقد دفع البرنامج منذ إنشائه في عام 1984 ما يزيد عن 150 مليون دولار إلى أكثر من 100 شخص قدموا “معلومات ساعدت في تقديم الإرهابيين إلى العدالة أو منع أعمال الإرهاب الدولي في جميع أنحاء العالم”.

وفي سياق متصل اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في وقت سابق اليوم الأربعاء القضاء على (داعش) نهائيا قائلا “اننا لم نعد نسمع عنهم كثيرا.. لقد اهلكنا الخلافة تماما”.

وأضاف “لقد انتهت الخلافة وبالمناسبة نحن نحتجز الآلاف من مقاتلي (داعش) في الوقت الحالي وعلى أوروبا أن تأخذهم وإلا فلن يكون لدي خيار سوى اعادتهم إلى البلدان التي ينحدرون منها وهي ألمانيا وفرنسا وغيرهما من الأماكن”.

وأضاف “لدينا الآلاف منهم وسنخبر تلك الدول بأن يأخذوا هؤلاء السجناء الذين ألقي القبض عليهم لأن الولايات المتحدة لن تضعهم في غوانتانامو لمدة 50 عاما وتدفع ثمن ذلك”.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد اعلن امس الثلاثاء أن هناك أماكن في سوريا والعراق ينشط فيها مقاتلو (داعش) وهم اليوم اقوى مما كانوا عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات.