اعلن مسؤول تركي اليوم السبت ان بلاده منحت الجنسية ل102 ألف لاجئ سوري وانفقت 40 مليار دولار لاستضافة حوالي 6ر3 ملايين سوري منذ 2011.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون قوله في مقال نشر بمجلة (فورن بوليسي) الامريكية ان الاردن استقبل 4ر1 مليون لاجئ سوري فيما لم تقبل الولايات المتحدة سوى 18 ألف لاجئ.

ورفض المزاعم حول اتهام بلاده بترحيل اللاجئين السوريين مشيرا الى ان اللاجئين القادمين الى تركيا يستفيدون مجانا من الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم بعد استكمال اجراءات التسجيل.

واوضح ألطون ان تركيا وضعت قاعدة تقوم على اقامة جميع اللاجئين في المدن المقيدين فيها بهدف ضمان تقديم هذه الخدمات.

وقال ان السلطات التركية بدأت مطلع 2017 باتخاذ اجراءات لتحديث بيانات وتوزيع اللاجئين على عموم البلاد بشكل متوازن على خلفية انتقال بعض اللاجئين السوريين الى مدن اخرى دون ابلاغ الجهات المعنية.

وفي هذا الاطار بين ألطون ان مدينة اسطنبول اصدرت قرارا يدعو الى عودة اللاجئين السوريين غير المقيدين فيها الى المدن المسجلين فيها لغاية 20 اغسطس الجاري وقامت بتمديد المهلة الى 30 اكتوبر المقبل لافتا الى وجود نحو مليون لاجئ سوري داخل اسطنبول فيما يبلغ عدد المسجلين فيها نصف مليون.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اعلن امس الجمعة عودة اكثر من 346 ألف لاجئ سوري الى بلادهم.