ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن دفاعات الجو السورية تصدت مساء اليوم السبت لأهداف إسرائيلية “معادية” في محيط العاصمة دمشق قادمة من فوق الجولان المحتل.

وأشارت الوكالة إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية رصدت الأهداف المعادية قرب منتصف الليل وتم تدمير غالبية الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

وفي غضون ذلك أوردت سلسلة تغريدات على (تويتر) تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن فيها شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق اليوم السبت “لإحباط عملية خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه ضد إسرائيل”.

وأكد أدرعي “إحباط عملية خطط لتنفيذها فيلق (القدس) الإيراني ومليشيات ضد أهداف إسرائيلية من خلال مقاتلات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت ضربة على عدد من الأهداف في قرية (عقربا) جنوب شرق دمشق”.