وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مكان قمة السبع

قالت مصارد متعددة إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل إلى مدينة بياريتس حيث تعقد قمة السبع الصناعية الكبرى بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن الطائرة الإيرانية التي هبطت في بياريتس بفرنسا كانت تقل وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال التليفزيون الإيراي إن ظريف لن يجري محادثات مع ترامب ووفده في بياريتس.

ورفض الرئيس الأميركي التعليق على تقارير عن حضور وزير خارجية إيران إلى مدينة بياريتس، قائلا: “لا تعليق”.

وشكل ملف إيران أول خلاف بين قادة المجموعة الـ7، وتحديدا حول كيفية التعامل معها، حيث نفى ترامب أنه قد وقع على اتفاق بشأن إعطاء فرنسا دورا رائدا كوسيط مع بين هذه المجموعة وطهران.

وحاول ترامب التخفيف من حدة التوتر بين قادة مجموعة الـ7، بعد عشاء ودي السبت في منتجع بياريتز جنوب غرب فرنسا، لكنه سرعان ما استنكر مزاعم فرنسا بأن القادة وافقوا على السماح للرئيس إيمانويل ماكرون بتسليم رسالة إلى إيران نيابة عنهم.

وعلى مدى شهور، قام ماكرون بدور قيادي في محاولة إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، والتي بدأ يتفكك منذ سحب ترامب الولايات المتحدة منه.

ولم تقدم تفاصيل عن رسالة مجموعة السبع لإيران لكن ماكرون قال إن الهدف هو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وتجنب المزيد من التصعيد في التوترات في الشرق الأوسط.