السعودية.. وصول أولى رحلات معتمري العام الهجري الجديد

أعلنت السلطات السعودية، مساء الأحد، وصول أولى رحلات معتمري العام الهجري الجديد 1441 هـ.

وأفادت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس) بوصول الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة غربي المملكة، قادمة من ماليزيا، في أول يوم لموسم عمرة 1441هـ.

ونقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة اكتمال استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المعتمرين خلال العام الهجري الجديد 10 ملايين معتمر، وفق المصدر ذاته.

ووصل المملكة أكثر من 7.3 ملايين معتمر، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الهجري الماضي، حسب إحصائية لوزارة الحج والعمرة، في يونيو/حزيران الماضي.