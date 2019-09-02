بولتون يحذر الأمريكيين من “دوريان”: ابتعدوا عن الشواطئ وكونوا أذكياء

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مواطنيه للابتعاد عن الشواطئ، والتحلي بالوعي والمرونة في مواجهة خطر إعصار”دوريان”.

وكتب على “تويتر” اليوم الاثنين: “الإعصار “دوريان” يمثل خطرا كبيرا، وخاصة بما يرافقه من أمواج عاتية، يمكن أن تضرب الشواطئ في جنوب شرقي البلاد”.

ووجه بولتون رسالة للأمريكيين: “ابقوا بعيدا عن الشواطئ. لا حاجة لأن نبقى قريبين من الماء في الوقت الحالي… كونوا أذكياء، وآمنين، وتمتعوا بالمرونة”.

وأمر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بإجلاء جميع السكان عن ساحل الولاية مع اقتراب الإعصار.

ووصل اشتداد إعصار دوريان في المحيط الأطلسي إلى الفئة الخامسة التي تعد الأقوى، حيث تصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى 257 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز القومي الأمريكي لتتبع الأعاصير.

المصدر: RT