امرأتان محجبتان “تتعرضان لاعتداء” في مترو أنفاق لندن

تعرضت امرأتان ترتديان الحجاب إلى هجوم يعتقد أنه بدافع عنصري في إحدى محطات مترو الأنفاق غربي العاصمة البريطانية، وفقا لتقارير صحفية.

وتحقق شرطة النقل في لندن في الاعتداء الذي أسفر عن إصابة إحداهما، 60 عاما، بنزيف داخلي والاشتباه في كسر في الضلوع، بينما أصيبت الأخرى، 30 عاما، بكدمات في الوجه.

ووقع الهجوم خلال فترة الذروة المسائية، وقال المحققون إن الضحيتين نقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم شرطة النقل إنه تم نشر صور من كاميرات المراقبة لامرأة قد يكون لديها معلومات عن الاعتداء الذي وقع في محطة المترو في منطقة نورث إيلينغ”.

ويتعرض الأجانب في لندن من حين لآخر لاعتداءات، ويربط البعض ذلك بالجدل الدائر حول خروج أوروبا من الاتحاد الأوروبي وتنامي الروح القومية.