صوت مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء بالموافقة على مقترح يؤيد تقديم مشروع قرار للتصويت عليه غدا الاربعاء ليجبر الحكومة على التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) دون اتفاق.

وصوت 328 نائبا مع المقترح بينما رفضه 301 نائبا مما يعني إمكانية ان تتم الموافقة على المقترح باغلبية مريحة في جلسة الغد.

وسيشكل قرار مجلس العموم ضربة قوية لرئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون الذي سيضطر غالبا الى تأجيل الخروج لاشهر أخرى بعدما كان مقررا في ال31 من اكتوبر المقبل في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الجانب الأوروبي.

وقال جونسون في كلمة له بعد التصويت “انه اذا اقر المجلس هذا التشريع غدا سيكون علينا الذهاب لانتخابات مبكرة” متهما النواب بالوقوف في طريق نجاح مفاوضاته مع الاتحاد الاوروبي من اجل اعادة التفاوض حول اتفاق نهائي.

وحذر جونسون من ان تصويت البرلمان على تشريع يمنع حكومته من الخروج دون اتفاق سيطيل من امد الأزمة السياسية واحتمال استمرار مسار الخروج وحالة الشك وعدم اليقين لسنوات أخرى.

وكانت قناة (سكاي نيوز) قد نقلت عن مصدر حكومي ان رئيس الوزراء بوريس جونسون سيدعو الى اجراء انتخابات مبكرة في حال صوت أعضاء البرلمان غدا على عدم السماح له بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال المصدر انه اذا تم اجبار رئيس الوزراء على خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق او تأجيل الخروج لثلاثة اشهر فانه سيضطر لأجراء الانتخابات في ال14 من الشهر المقبل.

وتراجع سعر صرف الجنية الاسترليني ليستقر عند 20ر1 دولارا مسجلا بذلك ادنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 2017.

ورغم خطابات الاستجداء والمحاولات التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم امس واليوم لثني نواب البرلمان على عدم الاقدام على هذه الخطوة الا انها باءت جميعا بالفشل لإصرار نواب البرلمان بمختلف توجهاتهم على عدم الخروج بدون اتفاق.

وقال رئيس حزب العمال المعارض جيريمي كوربن في كلمة له قبل جلسة التصويت ان الخروج دون اتفاق سيعرض البلاد الى فوضى اقتصادية واضطرابات في مختلف مناحي الحياة مشددا على ان الأغلبية لن تسمح بحدوث ذلك.

واضاف ان عدم التوصل الى اتفاق مع بروكسل قد يتسبب في نقص للغذاء والدواء وخسائر للاقتصاد البريطاني مؤكدا اهمية “حماية شعبنا ومصالحه وديمقراطيتنا من اثار مثل هذه القرارات”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا نواب البرلمان الى عدم عرقلة جهود حكومته لإنهاء مسار الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) بنهاية اكتوبر المقبل.

‏‎ وقال جونسون انه لا يوجد اي مبررات لتعطيل مسار الخروج مؤكدا ان (البريكسيت) سيتم في الموعد المحدد مهما كانت الظروف.

‏‎وحذر من ان اصرار النواب على ضرورة تخلي حكومته عن خيار الخروج دون اتفاق يقوض قدرته على التفاوض مع الاتحاد الاوروبي ويرفع عن الأوروبيين كل الضغوطات التي يفترض ان تعمل على دفعهم لتغيير صيغة اتفاق الخروج.