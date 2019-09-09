السعودية ‬تلغي رسوم تكرار ⁧‫العمرة‬⁩.. وإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج‬⁩

أعلن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن بال الدكتور محمد صالح بنتن، عن صدور أمر ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، وقال إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية «المملكة 2030» باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان، وذلك حسبما نشره موقع صحيفة «عكاظ» السعودي.